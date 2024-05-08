فيديو | ريو فيرديناند .. خدعة الاحترام لن تنطلي على ريال مدريد!

شعار الملكي لن يكسبك تعاطف الجماهير

أثار الإنجليزي ريو فيرديناند، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، جدلًا واسعًا خلال تواجده في أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" لحضور مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على ريال مدريد، اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب في "أليانز آرينا" انتهت بالتعادل بنتيجة (2-2).

ونشر فيرديناند لقطة عبر حسابه الشخصية بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، وهو يدخل إلى أرض الملعب بينما فوجئ بشعار ريال مدريد مفروشًا على الأرض أمامه.

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وعلق ريو على اللقطة بجملة: "احترم الشعار، أنا الآن في أفضل ملعب في العالم".

وقام فيرديناند بتجنب المرور من فوق شعار النادي الملكي بطريقة سينمائية، أثارت سخرية متابعيه وخصوصًا من جماهير ريال مدريد، الذين رأوا أنه يتصنع الاحترام لكسب تعاطفهم.

وانهالت التعليقات الساخرة من تصرف فيرديناند، الذي يشتهر بتصنعه الدائم للحصول على تعاطف المشاهدين، خصوصًا مع عمله في مجال الإعلام الرياضي حاليًا.

وكان ريو فيرديناند أحد أبرز نجوم مانشستر يونايتد في مطلع الألفية الثانية، واشتهر بعنفه في اللعب وصراعاته الدائمة مع المنافسين، قبل أن يعتزل ويتوجه إلى العمل في مجال الإعلام الرياضي حيث يقدم "بودكاست" ويحلل المباريات لشبكة " TNT Sports".