فيديو | فينيسيوس أنقذ الموقف .. مكالمة تتسبب في غضب أنشيلوتي من بيلينجهام!

المدرب الإيطالي يروي ما حدث من النجم الإنجليزي

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن غضبه يوم أمس من لاعب وسط الفريق، جود بيلينجهام، بسبب مكالمة هاتفية، مشيرًا إلى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور أنقذ الموقف.

المدرب الإيطالي روى القصة خلال تصريحات صحفية ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه اتصل هاتفيًا بالنجم الإنجليزي لكنه لم يرد عليه، ليطلب من الجناح البرازيلي الاتصال به وقد أجابه على الفور.

وأضاف "غضبت من بيلينجهام يوم أمس، لقد اتصلت به ولم يرد علي، وحين اتصل به فينيسيوس أجابه على الفور، لذا أصابني بالغضب".

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تابع "لم أتصل به مجددًا، لقد طلبت من فينيسيوس تمرير الهاتف لي وتحدثت معه".

يُشار إلى أن ريال مدريد خسر وديًا يوم السبت الماضي أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في أمريكا، ويستعد حاليًا لمواجهة تشيلسي غدًا الثلاثاء.