فيديو | رياض محرز "مندهش" من السعودية .. ويجهز مفاجأة لمانشستر سيتي

رياض محرز يتحدث عن الطفرة الرياضية في السعودية

أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن سعادته الكبيرة بـ"التطور الهائل" في القطاع الرياضي بالمملكة.

محرز البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كـ"متغيرات".

وأكد محرز في تصريحات مع الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، على أن استضافة المملكة لـ"الأحداث العالمية"؛ مثل مونديال الأندية، بتواجد كل هذه الفرق الكبرى؛ أمر مهم جدًا للبلاد.

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وأشار الساحر الجزائري، إلى أن الجميع يريد القدوم إلى المملكة حاليًا؛ بعد الطفرة الهائلة التي تشهدها البلاد، بـ"استضافة" أكبر الأحداث الرياضية.

وأعرب رياض محرز، عن أندهاشه الكبير، بكل هذه البطولات الرياضية، التي نجحت المملكة العربية السعودية، في الفوز بحق استضافتها، خلال السنوات القليلة القادمة.

وفي النهاية.. تمنى محرز، تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة على أراضيها؛ قائلًا: "لا أستطيع اللعب معهم الآن؛ لكني سأقوم بمقابلة زملائي السابقين بالتأكيد".