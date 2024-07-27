فيديو | رياض محرز يصدم جماهير الأهلي بظهوره الأخير في معسكر النمسا!

أثار النجم الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة، حالة من الجدل بين جماهير الكرة السعودية بسبب ظهوره الأخير مع الراقي في معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا.

وشارك محرز في مباراة أهلي جدة الأخيرة أمام الغرافة القطري، والتي حسمها النادي السعودي بهدف دون رد سجله البديل عبدالكريم دارسي.

وانتشر مقطع فيديو من المباراة على حسابات الجماهير السعودية بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، حيث يظهر خلاله النجم الجزائري وهو يركض بالكرة، لكن المثير للجدل كان وضوح زيادة الوزن على محرز بشكل غير معتاد عن اللاعب المعروف بلياقته.

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وكان الأهلي قد اختتم معسكره المقام حاليًا في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، بودية الغرافة القطري (1-0)، قبل أن يتوجه إلى سالفلدن النمساوية اليوم السبت، لخوض المرحلة الثانية من المعسكر التي تستمر حتى 6 أغسطس المقبل، ويخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين.

الأهلي السعودي استهل ودياته في معسكر النمسا بالفوز على أويبيشت المجري (1-0)، قبل أن يفوز على بلار فايس لينز النمساوي (3-1).

وكان رياض محرز قد انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع الفريق 33 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.