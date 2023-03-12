فيديو | رياض بودبوز يشتبك مع نجم الرياض عقب خسارة الأهلي

الأهلي خسر في ملعبه أمام الفريق العاصمي

لم يخسر الأهلي خلال مواجهة الرياض في الجولة الـ25 من دوري يلو السعودي النقاط الثلاثة فقط، بل كذلك نجمه رياض بودبوز الذي غادر الملعب مصابًا خلال الشوط الثاني.

بودبوز عاد للعب للتو مع الأهلي بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين للإصابة، ولكنه تعرض لإصابة جديدة تبدو في العضلة الخلفية مما أجبره على مغادرة الملعب وربما فترة غياب جديدة.

الأهلي خسر اللقاء بهدفين دون رد وقد أهدر العديد من الفرص السهلة، ويبدو أن الخسارة والإصابة أثارتا غضب اللاعب الجزائري، إذ انتشر مقطع فيديو عبر تويتر له وهو يجري نحو لويز موراليا عقب المباراة للاشتباك معه.

اللاعبان اشتبكا لفظيًا بالفعل ولولا تدخل بعض اللاعبين لساءت الأمور، ولم يُعرف سبب هجوم بودبوز على صاحب هدف الرياض الأول وصاحب التسديدة التي أسفرت عن الهدف الثاني.

بعض المغردين قالوا أن مورالها تدخل بشكل عنيف على قدم بودبوز خلال المباراة وهو ما تسبب في إصابته، لكن المشاهد من الملعب أظهرت أن اللاعب سقط وأصيب لوحده ودون احتكاك مع أحد.