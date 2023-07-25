فيديو | روي فيتوريا يؤكد مفاوضات الأهلي ويكشف موقفه من العرض

الأهلي لم يستقر حتى الآن على مدربه الجديد

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجود اتصالات من جانب النادي الأهلي السعودي مع وكلائه لجس نبضه حول إمكانية توليه مهمة تدريب الفريق في الموسم القادم.

الفريق الجداوي تخلى عن بيتسو موسيماني الذي أعاده من دوري يلو إلى دوري المحترفين، وقد ارتبط بعدها بعدة خيارات أبرزها لوتشيانو سباليتي وجوزيه مورينيو وآخرها الفرنسي ستيفان جوليان المدرب السابق لستراسبورج.

الجمهور الأهلاوي رفض التعاقد مع جوليان وأطلق حملة للمطالبة بالحصول على توقيع فيتوريا خاصة في ظل تجربته السابقة الناجحة مع النصر والتي توج خلالها بلقب الدوري موسم 2018-2019، وقد تحدثت الصحف فيما بعد عن بدء الأهلي مفاوضاته مع المدرب المخضرم.

محمد خالد غرابة مدير منتخب مصر نقل عن فيتوريا اعترافه بحدوث اتصالات بين وكلائه ومسؤولي الأهلي، لكنه شدد في نفس الوقت على رفض المدرب البرتغالي للعرض السعودي أو حتى مجرد الاستماع إلى تفاصيله المالية.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "جمهور التالتة" "تحدثت مع فيتوريا بعد سماع تلك الأخبار، وقد كشف لي عن وجود اتصالات مع وكلائه من مسؤولي الأهلي، لكنه أكد في نفس الوقت استمراره مع المنتخب المصري ورفضه العرض السعودي".

تابع "لا يوجد شرط جزائي في عقد فيتوريا مع مصر يُتيح له الرحيل الآن، الشرط الجزائي الموجود لا يتم تفعيله إلا بعد كأس الأمم الإفريقية القادمة، وبعيدًا عن ذلك الشرط فهناك التزام أدبي من المدرب مع المنتخب المصري لأنه متمسك تمامًا بهذا المشروع وقد سبق أن رفض خلال مفاوضاتنا معه عرضًا بـ3 أضعاف الراتب المقدم من جانب الاتحاد المصري".

يُشار إلى أن الأهلي متواجد في النمسا حاليًا حيث يُقيم معسكره الخارجي استعدادًا للموسم الجديد لكنه مازال يبحث عن مدرب يخلف موسيماني.