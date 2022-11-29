فيديو | رودريجو يحاول سرقة مهارة الظاهرة في مقابلة!
ظهر لاعب ريال مدريد رودريجيو مضحكًا للغاية خلال مقابلة تلفزيونية مع الظاهرة رونالدو دي ليما لاعب الملكي السابق عقب لقاء سويسرا.
جاء هذا بعد أن حاول اللاعب الشاب الأخذ من مهارة رونالدو بعد المقابلة، حيث بدأ في لمس أقدام الأسطورة ثم لمس أقدامه بنفسه كأنه ينقل المهارة من هنا إلى هناك.
SEGURA ESSE ENCONTRO!@Ronaldo entrevistou o grande @RodrygoGoes logo após o jogo contra a Suíça. Nada como conhecer seu ídolo né? Rodrygo, a gente te entende! 😂😅— RonaldoTV (@RonaldoTV09) November 28, 2022
Rumo ao hexaaaa 🇧🇷 @fifaworldcup#ronaldotv #Rodrygo #ronaldo #fenomeno #fifaworldcup #copadomundo pic.twitter.com/2G9OxVJIpC
المقابلة انتهت ببعض الضحكات بين الثنائي على التصرف الطريف الذي قام به النجم الشاب مع الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي في كأس العالم.
وكان المنتخب البرازيلي قد حقق الفوز على نظيره السويسري بهدف نظيف في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم وضمن التأهل إلى الدور التالي بالفعل.
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | مطعم تحت الماء ومدينة ملاهي .. مقرات إقامة منتخبات كأس العالم
- ثنائي غانا وبرونو وحيدًا من البرتغال .. القارة السمراء تسيطر على تشكيل تاسع أيام كأس العالم!
- رجل اليوم في كأس العالم | قدوس يثبت للجميع أنّه أفضل من نيمار!
- "رونالدو المكار، وجنون مباريات الأفارقة" .. كوميكس اليوم التاسع من كأس العالم