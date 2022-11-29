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فيديو | رودريجو يحاول سرقة مهارة الظاهرة في مقابلة!

علي رفعت
1:09 م غرينتش+2 29‏/11‏/2022
Rodrygo Brasil Mundial Qatar 2022
التأهل إلى دور الـ 16 أراح الجميع في البرازيل!

ظهر لاعب ريال مدريد رودريجيو مضحكًا للغاية خلال مقابلة تلفزيونية مع الظاهرة رونالدو دي ليما لاعب الملكي السابق عقب لقاء سويسرا.

جاء هذا بعد أن حاول اللاعب الشاب الأخذ من مهارة رونالدو بعد المقابلة، حيث بدأ في لمس أقدام الأسطورة ثم لمس أقدامه بنفسه كأنه ينقل المهارة من هنا إلى هناك.

المقابلة انتهت ببعض الضحكات بين الثنائي على التصرف الطريف الذي قام به النجم الشاب مع الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي في كأس العالم.

وكان المنتخب البرازيلي قد حقق الفوز على نظيره السويسري بهدف نظيف في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم وضمن التأهل إلى الدور التالي بالفعل.

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