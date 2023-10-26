فيديو | روائع كريم بنزيما لا تكفي .. الاتحاد يواصل الانهيار في الدوري على يد الحزم

الاتحاد يفشل مجددًا في الفوز بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مرة أخرى في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ وهذه المرة بالتعادل (2-2) مع الحزم، ضمن منافسات الجولة 11.

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بهذه النتيجة.. رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس "مؤقتًا" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الهلال "المتصدر"، الذي يلعب مساء غدٍ الجمعة أمام الأهلي، في كلاسيكو المملكة الكبير.

الاتحاد دخل المباراة بقوة؛ حيث تصدى إبراهيم زايد، حارس مرمى نادي الحزم؛ لتسديدة قوية من النجم البرازيلي إيجور كورونادو، في الدقيقة الثالثة.

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وبعد هذه الفرصة.. انتفض الحزم؛ حيث طالب نجمه البرتغالي أنطونيو كارفالهو، بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يهدد مرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس الاتحاد، في أكثر من مناسبة.

وعاد العميد الاتحادي للظهور مجددًا، عندما سجل بنزيما، هدفًا أكثر من رائع في الدقيقة 26، بعد مجهود كبير من مواطنه نجولو كانتي، في الضغط والتمرير.

وانحصر اللعب بعد هدف بنزيما، في وسط الملعب؛ حيث لم يشكل أي من الفريقين، خطورة واضحة على مرمى المنافس، إلا في بعض المناوشات البسيطة.

وبنفس سيناريو الشوط الأول.. دخل الاتحاد، النصف الثاني من المباراة بقوة؛ حيث أهدر هارون كمارا، هدفًا محققًا للاتحاد في الدقيقة 47، بعد تمريرة سحرية من بنزيما.

لكن.. الحزم "العنيد" عاد مجددًا، بلدغة مهاجم الاتحاد السابق محمد آل ثاني، الذي نجح في هز شباك جروهي، في الدقيقة 63.

وفي الوقت الذي كان فيه الحزم، قريبًا من تسجيل الثاني، ظهر بنزيما بقوة؛ حيث تلاعب بدفاعات المنافس، قبل أن يقدم تمريرة رائعة إلى زميله حسن كادش، الذي منح الاتحاد "التقدم".

الحزم لم يرفع الراية، بل واصل أداءه الكبير في المباراة، حتى نجح في خطف التعادل، قبل النهاية بـ3 دقائق فقط؛ بواسطة نجمه فايز سليماني؛ ليمنع الاتحاد من الحصول على الثلاث نقاط.

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