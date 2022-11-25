فيديو | رمي في الهواء ومحاولة خنق .. احتفالات مجنونة من كيروش ولاعبي إيران!

احتفالات جنونية من لاعبي إيران

احتفل لاعبو المنتخب الإيراني بطريقة جنونية، بعد تحقيق الفوز على منتخب ويلز في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم قطر 2022.

وكانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي، حتى تمكن لاعبي منتخب إيران من تسجيل هدفين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليحققوا الانتصار في تلك المواجهة.

وقام اللاعب سردار أزمون بمحاولة خنق البرتغالي كارلوس كيروش؛ المدير الفني للمنتخب الإيراني، خلال الاحتفال معه بالانتصار الذي جاء في اللحظات الأخيرة.

وبعد انتهاء المباراة، قام لاعبي المنتخب الإيراني بحمل كارلوس كيروش وقاموا برميه في الهواء، في احتفال جنوني بعد تحقيق الانتصار على ويلز.

وكان منتخب إيران قد تعرض لخسارة ثقيلة في الجولة الأولى على يد منتخب إنجلترا، بسداسية مقابل هدفين، ليتمكنوا من الانتصار في المواجهة الثانية أمام ويلز.