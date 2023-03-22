فيديو | "رمضان مبارك" .. تهنئة من تشافي ونجوم المغرب في برشلونة بالشهر الكريم

هنئ نادي برشلونة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالنادي الإسباني.
ونشر حساب برشلونة الرسمي على "تويتر" صورة مهنئًا الأمة الإسلامية بحلول الشهر المبارك، وأتبعه بفيديو قصير.
وظهر في الفيديو كلًا من تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، والمدافع المغربي شادي رياض، ومواطنه إلياس أخوماش.
وقال الثلاثي: "رمضان مبارك"، بينما كتب الحساب الرسمي لبرشلونة تعليقًا على الفيديو: "نادي برشلونة يهنئكم بحلول شهر رمضان، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".
يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بعد مرور 26 جولة من البطولة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.
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