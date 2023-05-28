فيديو | رفضوا اللعب وجلسوا على الأرض .. دعم فينيسيوس يصل للمباريات في البرازيل!

نجم ريال مدريد يتلقى الدعم من فريقه السابق ومنافسه!

شهدت مواجهة فلامنجو الأخيرة أمام نظيره كروزيرو في الجولة الثامنة من الدوري البرازيلي حالة من الدعم الكبير لفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

الدعم بدأ من الجماهير التي رفعت لافتات كبيرة رسمت عليها كلمات الدعم للنجم الذي رحل عنهم قبل سنوات لصالح ريال مدريد.

وبمجرد أن أطلق حكم اللقاء صافرة البداية ترك الجميع الكرة وجلسوا أرضًا على رأسهم الحكم ولمدة حوالي 36 ثانية قبل النهوض استئناف المواجهة التي لم يبدأوها من الأساس.

البادرة وصلت لفينيسيوس نفسه الذي يبدو وأنه كان يتابع المباراة فنشر رسالة شكر لكل من ساهم في دعمه عبر حسابه في موقع "تويتر".

جدير بالذكر أن الشرطة الإسبانية كانت قد ألقت القبض على مجموعة من جماهير فالنسيا ووجهت لها اتهامات العنصرية.