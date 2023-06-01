فيديو | رغم خسارة فريقه المفضل للقب .. رابح صقر يُهدي الاتحاد أغنية خاصة

أغنية خاصة للعميد بمناسبة فوزه بلقب دوري روشن السعودي

احتفل نادي الاتحاد بالتتويج ببطولة دوري روشن السعودي 2022-2023 مساء أمس الأربعاء، ولكن الاحتفالات امتدت إلى عالم الغناء، فلم يفوت المطرب رابح صقر الفرصة بدون أن يدون اسمه في قائمة المحتفلين بتتويج العميد، على الرغم من أنه نصراوي!

النصر خسر لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعد صراع شرس مع نادي الاتحاد حتى الجولة قبل الأخيرة، التي شهدت تتويج النمور بشكل رسمي باللقب.

وكشف الإعلامي الرياضي تركي العجمة عبر برنامجه "كورة" المذاع على روتانا خليجية، عن الأغنية التي أهداها رابح صقر إلى نادي الاتحاد بمناسبة تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

وقال العجمة: "جاء لي اتصال من الفنان رابح صقر، والجميع يعرف أنه نصراوي، ولكنه قام بعمل أغنية للاتحاد، وهو فنان كبير وقام بالغناء لكل الأندية، فهو شخص راقي جدًا وتجده في جميع المناسبات الرياضية، ولديه روح رياضية حقيقية".

وحقق نادي الاتحاد لقب دوري روشن للمحترفين، بعد غياب 14 عامًا، حيث آخر مرة حقق فيها النمور اللقب كانت في موسم 2008-2009.