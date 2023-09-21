فيديو | رعب في الاتحاد .. إصابة قوية لنجم الفريق أمام الفتح

إصابة قوية تضرب نجم نادي الاتحاد أمام الفتح

SHAHID

تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لـ"إصابة" تبدو أنها خطيرة للغاية، خلال مواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد ينافس بقوة على لقبي دوري روشن وأبطال آسيا، في الموسم الرياضي الحالي، كما تنتظره مشاركة مهمة في مسابقة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم.

وسقط أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الاتحادي، بشكل خاطئ على ركبته، في الدقيقة 70 من عمر مباراة الفتحح وذلك أثناء محاولته اعتراض إحدى كرات الفريق المنافس.

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شراحيلي ظل ساقطًا على أرضية الملعب، وهو يتألم بشدة ولفترة طويلة؛ قبل أن يتم إخراجه بالسيارة الطبية؛ حيث التقطته الكاميرات؛ وهو يضع يده على وجهه.

ويتمنى نادي الاتحاد وعشاقه، أن لا يخسر نجم آخر كبير في خط الدفاع؛ خاصة بعد أن تعرض المصري الدولي أحمد حجازي، لقطع في الرباط الصليبي، في الفترة الماضية.

SHAHID