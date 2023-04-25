فيديو | رسالة من ملعب الجولف قد تُعيد بيل للملاعب لقضاء "موسم سحري"

نجم هوليوود سيحاول إقناعه بالتراجع عن الاعتزال

قام النجم الويلزي جاريث بيل بتهنئة الممثل العالمي روب ماكيليني، بعد ترقية ناديه ريكسهام من الدوري الوطني إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

ماكيليني يمتلك النادي الويلزي بالتعاون مع ممثل آخر وهو ريان رينولدز، واحتفل بعودة الفريق للدرجة الأولى يوم السبت الماضي بعد الفوز على بورهام وود، ليقوم بيل بالتعليق على هذا الإنجاز.

ومن جانبه أرسل جناح ريال مدريد السابق رسالة فيديو إلى ماكيليني من ملعب الجولف، لتهنئة النادي الويلزي بهذا الإنجاز الذي يعيده إلى الصورة من جديد في الكرة الإنجليزية.

ورد الممثل العالمي من خلال تغريدة على موقع "تويتر":"لنلعب الجولف سويًا، حيث لن أكون مضطرًا لقضاء 4 ساعات لمحاولة إقناعك بالتراجع عن الاعتزال لقضاء موسم سحري أخير في الملاعب".

يذكر أن فيل باركينسون المدير الفني لريكسهام خرج مؤخرًا للحديث عن خطط النادي للانتقالات بعد ترقية الفريق، وسط تكهنات حول إمكانية إقناع بيل بالعودة للملاعب مرة أخرى للانضمام للفريق بعد اعتزاله في مطلع 2023 بعد تجربة قصيرة مع لوس أنجلوس إف سي بالدوري الأمريكي.