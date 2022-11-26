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فيديو | رسالة سعودية إلى المكسيك: اركلوا ميسي خارج كأس العالم!

علي سمير
10:36 ص غرينتش+2 26‏/11‏/2022
messi - saudi - Argentina - world cup 2022
خفة ظل من مشجع سعودي في قناة مكسيكية

حالة الزخم لا تزال مستمرة بعد فوز السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

ثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري قلبت الموازين على ليونيل ميسي ورفاقه، والأنظار كلها تتجه اليوم نحو مواجهة الأرجنتين مع المكسيك والسعودية ضد بولندا بالجولة الثانية.

وفي هذا السياق تحدثت قناة مكسيكية مع أحد المشجعين السعوديين الذي ظهر بخفة ظل شديدة للحديث عن مواجهة المكسيك مع الأرجنتين، ووجه رسالة برغبته في الإطاحة بميسي.

وقال المشجع:"منتخبي هو السعودية ولدي كلمة لأقولها إلى المنتخب المكسيكي، غدًا ستلعبون ضد الأرجنتين، أرجوكم اركلوا ميسي خارج كأس العالم".

وأضاف:"ميسي انتهى، وداعًا ميسي، أين هو؟ أنا لا آراه في أي مكان".

وبعدها مزحت المذيعة المكسيكية على جنون المشجع وخفة ظله قائلة:"كل هذا ومن دون كحول".

جدير بالذكر أن السعودية تحتل صدارة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، يليها كل من بولندا والمكسيك نقطة واحدة، وأخيرًا الأرجنتين بالمركز الأخير بلا نقاط.

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