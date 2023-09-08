فيديو | رسالة إلى دوري روشن؟ .. ريال مدريد يثير الجدل عن طريق بيلينجهام!

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يبدو أن تبعات سوق الانتقالات الذي قامت به الأندية السعودية ستظل الأصداء الخاصة به تتردد لعدة أشهر قادمة، ربما حتى الانتقالات المقبلة في يناير.

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آخر تبعات تلك الصفقات الضخمة كانت من خلال مقطع فيديو نشره نادي ريال مدريد عبر حسابه في موقع الفيديوهات الشهير "تيكتوك"، تحدث فيه عن لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام.

الرسالة لم تكن مباشرة في اتجاه دوري روشن، لكنها تحمل تلميحًا واضحًا له، حيث كان الفيديو يستعرض مهارات اللاعب الإنجليزي الكبيرة ومساهماته التهديفية مع الملكي.

وأثناء الحديث عن اللاعب قال المعلق داخل الفيديو: "على عكس النجوم الشباب حول العالم الذين يبحثون عن المال والشهرة، يبدو أن بيلينجهام لديه شيء مختلف".

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وكان بيلينجهام قد أظهر مستويات طيبة للغاية رفقة ريال مدريد في خمس جولات حيث سجل خمسة أهداف وصنع هدفين.

يذكر أن دوري روشن السعودي للمحترفين كان قد وصل للمركز الثاني كأعلى دوريات العالم إنفاقًا خلال سوق الانتقالات الصيفية هذا العام.

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