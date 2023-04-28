فيديو | رد فعل كوميدي من لاعب الشباب بعد إهدار بوبندزا الجزائية أمام الاتحاد!

أحمد رفعت
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Abderrazak Hamdallah - Ittihad - Shabab 2023Al Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديثقافةالإتحاد vs الشبابالإتحادالشباب

لاعب الشباب كان ينتظر الاحتفال بالهدف ولكن غير رأيه بطريقة كوميدية!

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أهدر الجابوني آرون سالم بوبندزا لاعب نادي الشباب ركلة جزاء حاسمة أمام فريق الاتحاد، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين، كادت أن تقود الليوث لانتصار ثمين.

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وحقق الاتحاد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأثناء تنفيذ ركلة الجزاء من جانب بوبندزا في الدقيقة 89 من زمن المباراة، كان يتابعها خالد الغامدي رفقة أحد زملائه بالفريق على خط التماس، منتظرًا تسجيل الجابوني للهدف من أجل الاحتفال.

وبعدما أهدر بوبندزا الركلة وأمسك البرازيلي مارسيلو جروهي بالكرة، قام الغامدي بإسقاط زميله أرضًا بطريقة غريبة وكوميدية، ليتدافع الثنائي بعد تلك الواقعة.

يذكر أن البرتغالي فيسنتي مورينو المدير الفني لفريق نادي الشباب، أكد على أن بوبندزا ليس اللاعب المنوط بتسديد ركلات الجزاء، مبديًا عدم رضاه بما فعله اللاعب الجابوني.

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