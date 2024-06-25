فيديو | رد فعل غريب من نيمار عند خروج فينيسيوس من مباراة البرازيل وكوستاريكا

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي

لم يستوعب البرازيلي نيمار نجم الهلال خروج مواطنه فينيسيوس جونيور من مباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا في كوبا أمريكا 2024، والتي أقيمت فجر اليوم وانتهت بالتعادل السلبي.

أبناء السامبا كانوا يبحثون عن هدف الفوز باللقاء، لكن المدرب فاجأ الجميع عند الدقيقة الـ71 بإخراج مهاجم ريال مدريد من الملعب وإشراك إندريك، وقد كان لنيمار نصيبة من تلك المفاجأة كما ظهر في رد فعله على التغيير.

المغردون عبر منصة إكس تداولوا مقطع فيديو يُظهر دهشة نيمار الكبيرة من التغيير وخروج فيني من الملعب، خاصة مع معاناة البرازيل للوصول إلى مرمى كوستاريكا.

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البرازيل تقع في المجموعة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تصدرتها كولومبيا بانتصارها 2-1 على باراجواي فجر اليوم.

نيمار خارج قائمة البرازيل المشاركة في البطولة نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي، ويُتوقع عودته إلى الملاعب مع انطلاق الموسم الجديد في الدوري السعودي.