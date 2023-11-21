فيديو | رد فعل ساخر من كريستيانو رونالدو على نصائح برونو فيرنانديش أمام أيسلندا!

رونالدو لم يكن معجبًا بنصائح زميله السابق في مانشستر يونايتد..

يبدو أن كريستيانو رونالدو لم يكن معجبًا جدًا بالنصائح التكتيكية التي قدمها له برونو فيرنانديش زميله في منتخب البرتغال، خلال مباراة الرحالة أمام أيسلندا في تصفيات يورو 2024.

وكان صانع ألعاب مانشستر يونايتد قد منح منتخب بلاده التقدم في تلك المباراة في الدقيقة 37، ومن الواضح أنه كان يعتقد باقي اللاعبين عليهم تقديم المزيد، وأجرى نقاشًا قويًا مع باقي زملائه في النفق قبل الدخول إلى ملعب المباراة في الشوط الثاني.

فرنانديش، قائد نادي مانشستر يونايتد، كان حريصًا على إيصال وجهة نظره إلى رونالدو، وبرناردو سيلفا، وروبن دياش وآخرين، لكن يبدو أن كلماته لم تلق آذاناً صاغية.

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وقرر رونالدو، قائد البرتغال، أنه سمع ما يكفي عندما استدار وعاد إلى أرض الملعب، بابتسامة متكلفة موجهة نحو سيلفا قبل أن يرفع حاجبيه نحو كاميرا قريبة.

منتخب البرتغال حقق الفوز على أيسلندا بهدفين دون رد مساء الأحد، في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2024، ليصعد إلى البطولة التي ستقام في ألمانيا صيف العام القادم بالعلامة الكاملة.