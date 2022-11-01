فيديو | رد دي بروينه الصادم وضفيرة هالاند في مقلب سيتي بالهالوين

مانشستر سيتي دبر مقلبًا للاعبيه بمناسبة يوم الهالوين.

دبر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقلبًا في لاعبيه بمناسبة عيد الهالوين، الذي يأتي يوم 31 أكتوبر من كل عام.

كالفين فيليبس لاعب وسط مانشستر سيتي كان النجم الذي دبر المقلب في زملائه بالفريق، حيث توجه إلى مقر تدريبات الفريق مبكرًا، مع تعليمات إلى الاستقبال بأن يوجهوا اللاعبين تباعًا إلى مكان المقلب لتسلم طرد وصل ليهم في غيابهم.

فيلبيس ارتدى قناعًا مرعبًا بعض الشيء في محاولة لإخافة زملائه في مانشستر سيتي الذين توافدوا تباعًا على مقر التدريبات.

ونشر مانشستر سيتي مقطع فيديو للمقلب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ليظهر ردود فعل لاعبيه على مزحة فليبيس.

وتباينت ردود فعل نجوم مانشستر سيتي بين الهلع في الكثير من الأحيان، والثقة المفرطة في أحيانٍ أخرى.

أغرب رد فعل كان من نصيب البلجيكي كيفين دي بروينه نجم الوسط، الذي لم يندهش على الإطلاق، وأظهر رباطة جأش مذهلة، في انعكاس واضح لثقته بنفسه.

فيما جذب النرويجي إرلينج هالاند مهاجم الفريق الأنظار بضفيرة غير معتادة لشعره، حيث علق الجمهور بشكل كبير على ضفائر هالاند.