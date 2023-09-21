فيديو رائع | لست وحدك يا ميسي .. رونالدو بـ"البشت" في احتفال النصر باليوم الوطني

فيديو يخطف الأنظار بحضور كريستيانو رونالدو

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احتفل نادي النصر، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ93؛ وذلك من خلال مقطع فيديو أكثر من رائع، نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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المملكة تحتفل يوم 23 سبتمبر من كل عام، بـ"اليوم الوطني"؛ وهو تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز، برقم 2716؛ ويقضي بتحويل اسم الدولة، من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ظهر من ناحيته في الفيديو الذي جاء بعنوان "وطن لأبنائه"؛ وهو يرتدي البشت والشماغ "الملابس السعودية والخليجية الرسمية".

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ظهور رونالدو بهذا الشكل، يعيد إلى الأذهان، لقطة ارتداء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "البشت"؛ بعد تتويج منتخب بلاده، بلقب كأس العالم "قطر 2022".

وقتها.. حرص الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، على ارتداء ميسي لـ"البشت"، أثناء تتويجه بلقب كأس العالم؛ لتتحول إلى واحدة من اللقطات المخلدة في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية.

جدير بالذكر أن جميع نجوم النصر تقريبًا، ظهروا في هذا المقطع الأكثر من رائع والذي خطف الأنظار بجماله؛ وهم يرتدون الملابس السعودية الرسمية، ويتناولون القهوة.

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