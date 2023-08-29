فيديو | "راقص ومصلح اجتماعي وذو قلب كبير" .. كريستيانو رونالدو يبهر بأخلاقه وأهدافه في ديربي النصر والشباب

ليلة تاريخية للأسطورة كريستيانو رونالدو

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"من أين لك كل هذا يا كريستيانو رونالدو؟".. الأسطورة البرتغالية الذي وصل إلى عمر الـ38 سنة، أبدع وأمتع في ديربي الرياض الكبير بين النصر والشباب؛ سواء بأدائه أو حتى أخلاقه.

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رونالدو قاد فريقه النصر لاكتساح الشباب (4-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

شارك الأسطورة البرتغالية، في 85 دقيقة من عمر الديربي؛ حيث سجل هدفين وصنع آخر، مع 3 تسديدات على المرمى و30 تمريرة إلى زملائه، بدقة وصلت إلى 93.3%.

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بالإضافة إلى هدفيه المحتسبين.. سجل كريستيانو ثنائية أخرى، تم إلغائهما بداعي الخطأ والتسلل، كما دخل اللاعب في 7 التحامات مع نجوم الفريق المنافس، فاز في 4 منهم، مع خلق فرصة وحيدة.

أخلاق كريستيانو رونالدو فوق كل شيء

وبعيدًا عن مستواه الفني.. قدّم كريستيانو رونالدو، مجموعة من اللقطات المبهرة، طوال الدقائق التي شارك فيها بديربي الرياض بين النصر والشباب.

اللقطة الأولى جاءت في الدقيقة 38؛ بعدما قام بـ"رقصة سعودية" أمام الجماهير النصراوية، احتفالًا بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له ولنادي النصر.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول.. أنقذ الأسطورة البرتغالية، زميله السنغالي ساديو ماني من الطرد، عندما قام بإبعاده وتهدئته، بعد اشتباكه مع البرازيلي إياجو سانتوس، قلب دفاع الشباب.

الاشتباكات كادت أن تتصاعد بشكل خطير، لولا تدخل كريستيانو رونالدو وعدد من اللاعبين؛ ليكتفي الحكم بإشهار الكارت الأصفر فقط، ضد ماني.

هل انتهى الأمر هُنا؟.. لا، ففي الشوط الثاني، قام كريستيانو، بـ"ترك" تنفيذ ركلة جزاء جديدة، تحصل عليها النصر، إلى زميله عبد الرحمن غريب، لكي يسجل هدفًا؛ إلا أن الأخير أهدرها.

وبعيدًا عن إهدار الركلة؛ فإن رونالدو أظهر مشاعره الرائعة وقلبه الكبير؛ حيث كان من الممكن أن ينفذها هو، من أجل تسجيل "هاتريك"، يبعده في صدارة الهدافين، عن أقرب منافسيه.

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