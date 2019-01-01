فيديو - رئيس الهلال يمنح جوميز أسد هدية قبل مباراة الاتحاد

فيديو لرئيس النادي وهو يمنح اللاعب أسدين صُغار هدية له، بشكل مفاجئ للاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

منح رئيس نادي الهلال سمو الأمير محمد بن فيصل هدية خاصة وغير متوقعة للاعب الفريق بافيتيمبي جوميز هداف الفريق في تدريبات اليوم، قبل مواجهة نادي الاتحاد.

وتم تداول فيديو لرئيس النادي وهو يمنح اللاعب أسدين صُغار هدية له، بشكل مفاجئ للاعب وجميع المتواجدين في تدريبات الفريق.

نادي الهلال يستعد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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اللاعب الفرنسي نشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وشكر فيه رئيس الهلال على هذه الهدية الغير متوقعة.

الأمير محمد بن فيصل "رئيس الهلال": الهلال والاتحاد فريقان كبيران، ومهما كانت ظروف للفريقين فإنها لا تشكل فوارق فنية في الكلاسيكو 🗣️ pic.twitter.com/76B0c2QVwq — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 19, 2019

ويشتهر اللاعب جوميز هداف الهلال والدوري السعودي بالأسد، حتى أنه يقوم دوماً بالاحتفال على طريقته عند تسجيل الأهداف.

يُذكر أن جوميز الذي انضم للهلال الصيف الماضي قادماً من الدوري التركي يتربع حالياً على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 هدف.

🎥- الامير محمد بن فيصل و قوميز بالنادي صباح اليوم 😂💙 pic.twitter.com/C9Ug0chOTV — المدرج الهلالي 58 (@Almodrjalhilali) February 19, 2019