فيديو | "ذهب إليهم للاعتذار بعد أن خذلهم أمام الهلال" .. حديث افتراضي من رونالدو لجماهير النصر!

رونالدو أهدر العديد من الفرص في مباراة النصر والهلال..

SHAHID

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، حالة من الجدل، بعد إهداره للعديد من الفرص، في مباراة الديربي أمام الهلال، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة (1-1)، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ورغم تسجيل 33 هدفًا في 29 مباراة بدوري روشن السعودي، وهز شباك الهلال مرتين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، إلا أن القائد البرتغالي واصل عدم زيارة الشباك الهلالية للمباراة الثالثة على التوالي، بعد مباراتي الدوري ونصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ولم يكن إهدار الفرص هو اللقطة الوحيدة التي أثار بها رونالدو جدلًا لدى الجماهير، حيث بدا منفعلًا بشدة على احتساب ركلة جزاء الهلال في الدقائق الأخيرة، للدرجة التي دفعته للتلويح عدة مرات، وضرب الكرة بقوة في الهواء، ورغم محاولة المدافع حسان تمبكتي للتحدث معه، إلا أن ذلك لم يمنع اللاعب من الغضب، حتى أنه وجه إشارة إلى الجماهير، وكأنه يطالبهم بمتابعة القرار التحكيمي والحكم عليه.

وكانت الدقيقة 27، قد شهدت واحدة من أخطر فرص المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو الذي تلقى تمريرة عرضية متقنة من أيمن يحيى، لينفرد بالحارس ياسين بونو، قبل أن يفشل في تحويل الكرة إلى الشباك بغرابة.

وعقب نهاية المباراة، قال المُحلل تامر بدوي إن رونالدو بدا وكأنه يشعر بالندم على إهدار الفرص أمام الهلال، ليتوجه إلى زملائه بطلب التحية إلى الجماهير النصراوية، ومطالبتهم بالوقوف إلى جانب الفريق، خاصة وأنه لا تزال هناك مواجهة مهمة بين الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في نهاية الموسم.

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ورفع النصر رصيده إلى 78 نقطة، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن الهلال، المتصدر بـ90 نقطة، والذي حسم لقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، قبل جولتين على نهاية الموسم.

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