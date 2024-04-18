فيديو | "ذاهبون إلى أمريكا" .. سالزبورج يستخدم "بورات" للاحتفال بكأس العالم للأندية!

صعود تاريخي بعد خروج آرسنال من دوري الأبطال

طريقة جديدة ومبتكرة، قرر نادي سالزبورج النمساوي الاعتماد عليها، من أجل الاحتفال بتأهل الفريق إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

خروج آرسنال من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، أمس، الأربعاء، أمام بايرن ميونخ، منح الفريق النمساوي بطاقة التأهل للبطولة المقامة بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية العام القادم.

وهو ما دفع سالزبورج إلى نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، يظهر فيه الممثل المعروف ساشا كوهين في دوره بفيلم "بورات".

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واستعان النادي النمساوي باللقطة التي كان يستعد فيها بورات بطل الفيلم للرحيل عن بلده كازاخستان والذهاب للولايات المتحدة، وقال في المشهد :"سأذهب إلى أمريكا".

وهي نفس العبارة التي استعان بها حساب سالزبورج في تغريدته الساخرة، حيث قال:"نحن ذاهبون إلى أمريكا".

جدير بالذكر أن الأندية الأوروبية التي تأهلت للمونديال بالفعل هي مانشستر سيتي، تشيلسي، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، إنتر، يوفنتوس، بنفيكا، بورتو، سالزبورج.