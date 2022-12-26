فيديو | الاتحاد يسقط التعاون وهزيمة قاسية للشباب

الليوث يضيعون الصدارة بالهزيمة أمام الفتح

حقق الاتحاد الفوز أمام التعاون بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

العميد وصل لمرمى السكري في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بهدف عبد العزيز البيشي، لكن تم إلغائه بداعي وجود تسلل.

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Shahid

وبعده بـ11 دقيقة فقط، منح هيلدر كوستا الأفضلية للنمور بإحراز هدف التقدم من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد استلام عرضية من الجهة اليمنى.

وأضاف المغربي عبد الرزاق حمد الله ثاني أهداف العميد في الدقيقة 73 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد دوران رائع وسط حراسة من مدافعي التعاون، وأحرز اللاعب نفسه ثالث الأهداف من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

هذا الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 21 في المركز الثالث بجدول الترتيب مؤقتًا لحين اكتمال مباريات هذه الجولة، فيما يأتي السكري في المركز الرابع بـ20 نقطة.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، تلقى الشباب هزيمة مفاجئة أمام الفتح برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

هدف الليث الأبيض الوحيد سجله سانتي مينا في الدقيقة 49 من عمر المباراة، فيما جاءت رباعية النموذجية، في الدقائق 41 و51 و55 و7+90 عن طريق سفيان بن دبكة "ضربة جزاء"، ماجد عمر كنبه، أيمن الخليف ومران باتنا "ضربة جزاء".

بهذه الهزيمة تجمد رصيد الليوث عند النقطة 22 في المركز الثاني، فيما يأتي النموذجي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.