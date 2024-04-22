فيديو | دموع فهد الهريفي تُثير الحيرة على وسائل التواصل الاجتماعي

لاعب النصر الأسطوري يبكي بحرقة!

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أثار مقطع فيديو متداول لنجم النصر المعتزل، فهد الهريفي، الحيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة إكس.

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اللاعب السعودي ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يبكي بشكل يحمل الكثير من الألم والحسرة والضيق، وقد تساءل المغردون عن سبب تلك الدموع وسر هذا البكاء المرير.

البحث في المنصة الزرقاء أوضح أن مقطع الفيديو المتداول ما هو إلا جزء من الإعلان عن حلقة جديدة من بودكاست "المواجهة مع البكيري" الذي يُقدمه الصحفي المخضرم محمد البكيري.

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الحوار مع الهريفي هو الحلقة الثانية من البودكاست، فيما كانت الأولى مع صالح الحمادي، ولم يُحدد البكيري موعد إذاعة الحلقة الجديدة مع أسطورة النصر، وقد اكتفى بالتعليق على الفيديو قائلًا "ترقبوا الحلقة التي تحمل الكثير وتهم كل رياضي".

يُشار إلى أن الهريفي أثار الكثير من الجدل في السنوات القليلة الماضية بسبب آرائه الجدلية عن النصر ومدربيه ولاعبيه، وقد دخل في خلافات مع عديد الإعلاميين أبرزهم عبد العزيز المريسل.

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