فيديو |"دموع تماسيح" .. أسطورة هولندا يتهكم على بكاء رونالدو "الأناني" ضد سلوفينيا!

لقطة مثيرة للجدل من نجم النصر

خرج رود خوليت أسطورة هولندا ونادي ميلان الإيطالي، للتهكم على بكاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة بلاده أمام سلوفينيا بدور الـ16 لبطولة يورو 2024.

رونالدو أهدر ركلة جزاء للبرتغال في الشوط الأول الإضافي من المباراة التي أقيمت أمس، الإثنين، ليدخل في حالة بكاء شديدة، وهو الأمر الذي دفع باقي اللاعبين لمحاولة تهدئته.

خوليت الذي ظهر لتحليل مباراة هولندا ورومانيا بنفس الدور عبر شبكة "بي إن سبورتس" قال عن هذه الواقعة:"لم يعجبني الأمر عمومًا، ليس الدموع بالتحديد، ولكن رغبته في لعب كل مخالفة وكرة ثابتة، أظن أنه يسجل مرة واحدة فقط في كل 60 ركلة حرة، هذا ليس معدلًا جيدًا".

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وأضاف:"البرتغال لديها العديد من المسددين ولكنه يلعب كل الكرات، لقد لعب 3 مخالفات ولم ينجح، لذلك كان يجب عليه أن يدع أي شخص آخر يلعب الكرات الثابتة، ولكنه يريد تسديد كل لعبة ليكون تحت الأضواء، لذلك هذا البكاء ليس مقبولًا وهذه دموع تماسيح بكل صراحة".

وتابع:"أنا معجب بهذا اللاعب، ولكني لم يعجبني تسديده كل المخالفات، نفس الأمر حدث لي في 1988 وكنت أسدد كل الركلات الثابتة مع ميلان ومدربي نصحني بعدم التسديد لأنني لم أكن في حالة جيدة".

ومن جانبه اختلف المُحلل طارق الجلاهمة مع وجهة نظر خوليت قائلًا:"أنا أتحدث عن بشر، الإنسان عبارة عن مشاعر، فرح وحزن، الشيء الوحيد الذي ليس لديه أي رد فعل أو أحاسيس هو الجبل خارج الملعب، ولكن اللاعب لديه مشاعر يجب إظهارها".

وقال خوليت ردًا عليه:"أنا لم أبكي أبدًا".

جدير بالذكر أن رونالدو سدد من نقطة الجزاء مرة أخرى خلال ركلات الترجيح بنفس المباراة بعد التعادل السلبي 0/0، وسجل بنجاح ليساهم في تأهل البرتغال إلى دور الثمانية لمواجهة فرنسا يوم الجمعة 5 يوليو الجاري.