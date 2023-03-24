فيديو| دماء ليونيل ميسي تنزف بغزارة أمام مشجعي الأرجنتين!

المس أي شخص في الأرجنتين.. ما عدا ميسي!

رغم الروائع التي قدمها ليونيل ميسي أمام بنما مع منتخب الأرجنتين في اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين وانتهى بفوز التانجو بهدفين نظيفين، إلا أن هناك لقطة أخرى كان ميسي طرفًا بها أثارت استياء أنصاره.

تلك هي اللقطة التي حدثت في الدقيقة 15 بين قائد منتخب الأرجنتين وابرز نجومه من ناحية، ولاعب بنما وظهيره الأيسر كيفن جالمان من ناحية أخرى.

ففي تدخل عنيف على ميسي من قبل ثنائي منتخب بنما، قام جالفان الذي يبلغ من العمر 27 عامًا والناشط في نادي سان ميجيليتو في الدوري البنمي بعرقلة ميسي بعنف، وترك ركبته تنزف بغزارة.

صحيح أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه جالفان، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة غضب الجمهور الأرجنتيني الذي صمّ الآذان بصفيره الاستنكاري.

ميسي أكمل المباراة بشكل اعتيادي رغم سقوطه متألمًا بشدة، بل ونثر سحره وسجل هدفًا رائعًا وساهم في هدف الأرجنتين الآخر الذي سجله تياجو ألمادا.