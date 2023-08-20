فيديو | دعم غير مشروط .. احتفال جنوني من سيرخيو أجويرو بلقب ليونيل ميسي الأول مع إنتر ميامي

أجويرو لا يتوقف عن متابعة مباريات ميسي..

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رد فعل سيرخيو أجويرو نجم الأرجنتين السابق على تحقيق ليونيل ميسي للقب بطولة كأس الدوريات الأمريكية رفقة نادي إنتر ميامي.

أجويرو، أسطورة مانشستر سيتي، والذي انتقل إلى برشلونة في صيف 2021، أُجبر على الاعتزال بعد ستة أشهر فقط من انتقاله إلى الفريق الكتالوني بسبب مشاكل في القلب.

ويرتبط أجويرو بعلاقة صداقة متينة مع ميسي، تعود إلى الوقت الذي بدأ فيه الثنائي مسيرته الدولية في الفئات السنية لمنتخب الأرجنتين.

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مقطع الفيديو أظهر أجويرو وهو يشاهد ركلات الترجيح في مواجهة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات الأمريكية، وأظهر النجم الأرجنتيني وهو يتفاعل مع ركلة الترجيح الأخيرة التي حسمت فوز فريق ميسي باللقب.

واحتفل أجويرو بشدة بعد تصدي حارس إنتر ميامي للركلة الترجيحية الأخيرة، ليؤكد بذلك أنه لا يتوقف عن متابعة ميسي في أي وقت.

يذكر أن فوز إنتر ميامي بلقب كأس الدوريات الأمريكية رفع رصيد ميسي الشخصي من حيث التتويج بالألقاب إلى 44 لقبًا، ما يجعله أكثر لاعب حصدًا للألقاب في تاريخ كرة القدم.