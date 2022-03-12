فيديو | خيمينيز يصف الحكام بـ"اللصوص" بعد وداع أوروجواي للمونديال!

كوريا الجنوبية قلبت الموازين بالجولة الثانية

ليلة حزينة على منتخب أوروجواي في كأس العالم، بعدما ودع الفريق مونديال قطر رغم انتصاره على غانا بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ثنائية أوروجواي جاءت عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا نجم فريق فلامنجو البرازيلي، ولكنها لم تكن كافية لصعود الفريق إلى دور الـ16.

ورغم الفوز على غانا إلا أن خوسيه خيمينيز كان في حالة شديدة من الغضب تجاه الحكام بعد إطلاق صافرة النهاية، بسبب بعض اللقطات الجدلية خلال اللقاء.

وظهر مدافع أتلتيكو مدريد وهو يصف الحكام بـ"اللصوص" ويقوم بتوجيه الألفاظ النابية وغير اللائقة لهم، قبل أن يتدخل أحد أعضاء الجهاز الفني لأوروجواي لتهدئته.

❗️ Josema Giménez after the game: “They [the referees] are all a bunch of thieves these sons of b*tches. Yes, record me. Son of a b*tch.”



pic.twitter.com/Im77roiqCu — Atletico Universe (@atletiuniverse) December 2, 2022

جدير بالذكر أن خروج أوروجواي جاء بسبب الفوز غير المتوقع لكوريا الجنوبية على البرتغال، والذي جعلها تتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ممثل قارة أمريكا الجنوبية.