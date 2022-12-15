فيديو | خليل البلوشي يعتذر للإمارات عن واقعة عمرها 3 سنوات

لماذا اعتذر البلوشي لشعب الإمارات؟

قدم المعلق العماني خليل البلوشي اعتذارًا إلى شعب دولة الإمارات، خلال تعليقه على مباراة المغرب وفرنسا، في دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وعلق البلوشي على مباراة المغرب وفرنسا، التي انتصر فيها الديوك بهدفين دون رد، ليتأهلوا إلى نهائي كأس العالم 2022، لمواجهة الأرجنتنين يوم الأحد المقبل.

وتداولت الجماهير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو لخليل البلوشي، أثناء تعليقه على مباراة فرنسا والمغرب، حيث قدم اعتذاره لشعب الإمارات.

البلوشي قال: "في دور نصف النهائي وفي بطولة أكبر، وأمام حضور أكبر، أقدم اعتذاري، لم أقصد الإساءة أو أتعمدها ولا أحمل في قلبي إلا الحب والتقدير إلى الإمارات، عفا الله عما سلف والمسامح كريم".

جاء اعتذار البلوشي، بعد تعليقه الشهير في نصف نهائي كأس آسيا 2019، خلال مباراة الإمارات وقطر، حيث علق على هدف حسن الهيدوس قائلًا: "الهيدوس داس عليهم دوس"، ليتسبب في موجة من الغضب للجماهير الإماراتية ضده.