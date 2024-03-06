فيديو | خلال مواجهة الهلال والاتحاد .. لفتة إنسانية من سالم الدوسري تجاه زميله السابق

الهلال هزم ضيفه في الرياض بهدفين نظيفين

نجح الهلال في حسم مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد في ملعبه "المملكة أرينا" مساء أمس الثلاثاء لصالحه بهدفين نظيفين، وقد سجل ألكسندر ميتروفيتش الأول من ركلة جزاء فيما أضاف سالم الدوسري الثاني بتسديدة جميلة.

الفريقان سيلتقيان الثلاثاء القادم إيابًا في جدة، وهو اللقاء الذي أضيف لقائمة الغائبين عنه من جانب الاتحاد لاعب وسطه نجولو كانتي بعد طرده في لقاء الأمس.

حساب صحيفة الرياض اليوم عبر منصة إكس نشر مقطع فيديو يُظهر الدوسري وهو يعتذر لزميله السابق، حارس مرمى الاتحاد، عبد الله المعيوف عقب إحرازه الهدف في مرماه، في لفتة إنسانية رائعة من النجم السعودي لافت استحسان وإشادة جميع المغردين.

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المعيوف كان قد انتقل من الهلال إلى الاتحاد بداية الموسم الجاري، وذلك بعد تعاقد الزعيم مع المغربي ياسين بونو.

يُشار إلى أن تلك الهزيمة الثانية للاتحاد أمام الهلال خلال أسبوع واحد، حيث خسر أمامه 3-1 في مباراة دوري روشن السعودي يوم الجمعة الماضي.