فيديو | جنون كرة القدم .. مفاوضات الاتحاد مع محمد صلاح تقتحم برنامج ديني!

تعليق مفاجئ من شيخ مصري بشأن صلاح

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تُسيطر مفاوضات نادي الاتحاد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على جماهير العميد بشكل كبير، الأمر الذي جعل أحدهم يستفسر عن موقفه خلال برنامج تلفزيوني ديني.

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ويسعى الاتحاد لحسم التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في جدة بنهاية العام الجاري.

المشجع الاتحادي سأل الشيخ المصري وليد إسماعيل عبر برنامجه التلفزيوني: "هل سينتقل محمد صلاح إلى نادي الاتحاد أم لا؟".

ليتجاوب الشيخ وليد إسماعيل مع المشجع قائلًا: "محمد صلاح لن ينتقل إلى الاتحاد الآن، ولكن قد يكون هذا الموسم المقبل، لأن مدربه يورجن كلوب يُريده".

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وبعدما أجاب الشيخ المصري على سؤال المشجع، ظل يضحك لأن السؤال لم يأت في المكان المناسب!

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