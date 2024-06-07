فيديو | بخطأ فادح مع ألمانيا .. مانويل نوير يكرر سيناريو ريال مدريد المأساوي

مانويل نوير يسقط من جديد..

لم يمر شهر واحد.. حتى أعاد الحارس الألماني الكبير مانويل نوير، خطأه الفادح الذي ارتكبه أمام العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وهذه المرة مع منتخب بلاده.

نوير فشل في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، في التصدي لتسديدة ضعيفة للغاية من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، لتسقط الكرة من يده، قبل أن تصل إلى المهاجم خوسيلو، الذي أسكنها في شباكه.

هذا الخطأ الفادح؛ جاء في الدقيقة 88، عندما كان بايرن ميونخ الألماني، الذي ينشط فيه نوير، متقدمًا بهدفٍ مقابل لا شيء، وعلى بعد دقيقتين فقط من التأهل إلى النهائي الحلم.

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لكن.. ريال مدريد سجل التعادل من هذا الخطأ، قبل أن يخطف الثاني بعدها بدقيقة؛ ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ثم يتوّج باللقب؛ خاصة أن مباراة الذهاب في ألمانيا، انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

واليوم الجمعة وتحديدًا في مواجهة ألمانيا واليونان الودية، استعدادًا لكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، كرر نوير نفس الخطأ، عندما فشل في التصدي لتسديدة ضعيفة للغاية على مرماه، في الدقيقة 33، لتصل الكرة بعدها إلى اللاعب جيورجيوس ماسوراس، الذي أسكنها داخل الشباك.

المثير في الأمر.. أن نوير سواء في مباراة الريال أو حتى اليونان؛ تصدى لعديد الأهداف المحققة؛ لكن دائمًا ما تؤدي الأخطاء التي يرتكبها، إلى كوارث كبيرة.

وكان معسكر المنتخب الألماني، قد شهد تبادل التصريحات بين نوير ونجم برشلونة مارك أندريه تير شتيجن؛ حيث صرح الأخير بأنه "محبط" كونه حارسًا بديلًا في المنتخب، ليرد مانويل قائلًا: "هذا حال كرة القدم.. عليه أن يتقبل الأمر؛ فالمدرب لا يستطيع اللعب بحارسين في التشكيل الأساسي".