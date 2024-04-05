فيديو | "خرج من الملعب على نقالة طبية" .. إصابة خطيرة للاعب الأهلي أمام الوحدة

لاعب الأهلي يتعرض لإصابة قوية للغاية..

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تعرض أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، خلال مواجهة نادي الوحدة، مساء اليوم الحمعة.

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الأهلي يحل ضيفًا على الوحدة - حاليًا -، باستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة، خرج علي مجرشي، ظهير أيمن الفريق الأهلاوي، من أرضية الملعب على "نقالة طبية"؛ ليدخل بسام الحريجي بدلًا منه.

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وأظهرت الإعادات؛ تعرض مجرشي لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، بعد اصطدام عنيف مع إسلام هوساوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

وظل نجم الأهلي، يتلقى العلاج لدقائق عديدة على أرضية الملعب؛ قبل أن يقوم الأطباء بوضع مثبت لرقبة اللاعب، ومن ثم حمله على النقالة، وإخراجه من أرضية الملعب.

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