فيديو | خرافي كالعادة .. هدف من قبل منتصف الملعب من هاري كين!

النجم الإنجليزي يواصل التألق.

استمر النجم الإنجليزي هاري كين في تقديم أفضل مستوياته رفقة بايرن ميونخ الألماني في الدوري، وذلك أمام دارمشتات في الجولة التاسعة من البطولة.

المباراة التي انتهت بثمانية أهداف نظيفة لم يتم تسجيل أي هدف فيها خلال الشوط الأول، لكن الافتتاح جاء عن طريق هاري كين في الدقيقة الـ 51.

كين عاد وصنع الهدف الثالث، لكنه لم يكن الحدث الذي زين اليوم بالنسبة له، بل كان الهدف الخامس الذي سجله في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء.

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كانت الكرة في حوزة دارمشتات عندما استعادها بايرن ميونخ وهي في أقدام البديل توماس مولر منحها لكين على قوس وسط الملعب في النصف الخاص بالبافاري، وأطلق قذيفة في اتجاه مرمى الضيوف جاء بالهدف الخامس لفريقه والثاني له.

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جدير بالذكر أن كين كان قد سجل هدفه الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء لتنتهي المباراة بثمانية أهداف لصالح الفريق البافاري.