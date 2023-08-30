فيديو | "خذوه مقابل مليون باوند" .. مشجع لآرسنال يتوسل لأندية السعودية لضم مقلب الانتقالات!

جمهور آرسنال ليس راضيًا عن واحدة من أحدث صفقات الفريق..

SHAHID

وجه أحد مشجعي نادي آرسنال الإنجليزي طلبًا للأندية السعودية من أجل التعاقد مع الألماني كاي هافيرتس الوافد مؤخرًا إلى ملعب "الإمارات".

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هافيرتس انضم إلى آرسنال قادمًا من جاره وغريمه تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 75 مليون يورو.

وعلى الرغم من مشاركة هافيرتس أساسيًا في جميع مباريات آرسنال منذ بداية الموسم، بداية من مواجهة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية، ثم ثلاث مباريات في افتتاح موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف، ليتسبب ذلك في غضب جمهور "الجانرز" منه.

أحد جماهير آرسنال، ظهر في برنامج "AFT الشهير الذي يثب عبر مواقع التواصل ويستضيف جماهير النادي للتعرف على ردود أفعالهم بعد المباريات.

المشجع قال في رسالته: "المملكة العربية السعودية، السلام عليكم، أرجوكم خذوا كاي هافيرتس، خذوه مقابل مليون باوند فقط، أرجوكم".

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مقطع الفيديو لاقى رواجًا هائلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال، بالنظر إلى أن أندية دوري روشن السعودي تقوم بتعاقدات مذهلة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

SHAHID