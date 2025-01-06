"غير محترم".. فيديو كارثي لحكم كرة سلة بسبب مباراة برشلونة في كأس الملك!

ماذا حدث؟

تسببت مباراة بارباسترو وبرشلونة التي حسمها النادي الكتالوني برباعية نظيفة في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، في أزمة كبرى خلال إحدى مباريات دوري كرة السلة.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأحد أفراد طاقم التحكيم في مواجهة فريقي فورسا ليدا وجيرونا بدوري السلة الإسباني، وهو يشاهد مباراة البارسا في كأس الملك.

التقط أحد المتفرجين مقطع فيديو للحكم المساعد (مسؤول الإعادة الفورية)، وهو يتابع مباراة كرة القدم، الأمر الذي أشعل حالة من الغضب بين المتابعين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، أصدر نادي ليدا بيانًا جاء فيه: "مباراة كرة السلة عمل يستحق الاحترام، وعلى طاولة الحكام، لم يتم احترام ذلك، كان موظفو نظام الإعادة الفورية IRSيشاهدون مباراة كرة قدم على هواتفهم المحمولة".

وختم: "سيرسل النادي شكوى إلى رابطة أندية كرة السلة الإسبانية حول هذا الوضع وعدم الاحترام الذي يمثله، ليس فقط للفرق التي كانت تلعب، ولكن للدوري والرابطة نفسها".