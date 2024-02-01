فيديو | حكمة النصر وإنتر ميامي تخطف الأنظار .. "تعرضت لضربة عنيفة وتصدت لشجار رجالي"

مواقف مثيرة لحكمة النصر وإنتر ميامي..

خطفت الحكمة السويسرية أستير ستوبلي، أنظار العالم أجمع؛ خلال مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

مباراة النصر وإنتر ميامي التي أطلق عليها اسم "الرقصة الأخيرة"؛ شهدت غياب الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة.

وخلال المباراة.. تعرضت ستوبلي لـ"ضربة عنيفة" للغاية، من أحد لاعبي إنتر ميامي، الذي اصطدم بها بدون قصد في لعبة مشتركة.

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المثير في الأمر، أن الحكمة السويسرية نهضت سريعًا وبشجاعة كبيرة، لمتابعة اللعب بشكل طبيعي، دون الشعور بأي آلام أو تعب، رغم قوة الضربة.

وفي نهاية الشوط الأول.. وجدت أستير ستوبلي نفسها في اختبار جديد؛ عندما دخل نجوم النصر وإنتر ميامي، في اشتباكات عنيفة؛ إلا أنها نجحت في السيطرة على الأمر.

ومنحت ستوبلي، كارتين أصفرين للنجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، متوسط ميدان نادي إنتر ميامي، والظهير الأيمن النصراوي نواف بوشل.