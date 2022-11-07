فيديو | "حقًا يا تيتي؟!" .. النصر يلوم البرازيل لاستبعاد تاليسكا من المونديال

كما هي العادة، يغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، عن منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، رغم تألقه مع العالمي.
تيتي؛ المدير الفني لمنتخب البرازيل، أعلن اليوم الإثنين، قائمة السامبا، التي ستشارك ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات صربيا، سويسرا والكاميرون. (طالع التفاصيل)
تاليسكا بشكل عام لم يسبق له أن مثَّل المنتخب البرازيلي في أي بطولة رسمية أو مباراة، فيما انضم في بعض في معسكر ودي ولم يشارك أيضًا.
لكن النادي السعودي يرى أن ما قدمه صاحب الـ28 عامًا معه خلال الموسم الماضي والحالي يستحق عليه المشاركة في الحدث العالمي.
وقام حساب النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر فيديو لبعض أهداف تاليسكا مع الفريق، معلقًا: "حقًا يا تيتي؟، هذا الساحر تاليسكا لن يتواجد في قطر؟".
يذكر أن تاليسكا شارك الموسم الجاري في ست مباريات بدوري روشن السعودي، سجل خلالها ستة أهداف.
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