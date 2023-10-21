فيديو | حقيقة تعدي حارس النصر بالضرب على عبد الإله العمري

تعرف على الحقيقة كاملة

SHAHID

تداولت بعض جماهير النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر راغد النجار حارس مرمى العالمي، وهو يقوم بالتعدي بالضرب على عبد الإله العمري، خلال مباراة ضمك.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفاز النصر على ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ولكن ظهر فيديو آخر عبر منصة "إكس" تم تداوله، يكشف حقيقة قيام النجار بالتعدي على زميله العمري خلال المباراة.

وتبين أن العمري كان يحفز زميله العمري، بعدما قام الأخير بالتصدي لإحدى هجمات ضمك، وأن ما تردد بشأن حدوث مشادة بينهما غير صحيح.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقام البعض بربط ما حدث بين النجار والعمري، تسبب في غضب الأخير وخروجه من الملعب دون الاحتفال مع زملائه، وقيامه بكتابة عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل" عبر حسابه على منصة "إكس".

SHAHID