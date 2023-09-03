فيديو | حقق حلمه .. تصرف مؤثر من جواو فيليكس أثناء تقديمه لاعبًا لبرشلونة!

النجم البرتغالي كان متأثرًا للغاية أثناء تقديمه كلاعب جديد في برشلونة..

لم يتمكن البرتغالي جواو فيليكس لاعب برشلونة الإسباني من إخفاء مشاعره أثناء تقديمه لاعبًا جديدًا للنادي الكتالوني يوم السبت.

فيليكس انضم إلى برشلونة في صفقة إعارة لمدة موسم واحد قادمًا من أتلتيكو مدريد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وقدم البرتغالي الشاب واحدًا من أكثر إعلانات الحب أثناء تقديمه، حيث انفجر في البكاء بعد ظهوره لأول مرة بقميص النادي الكتالوني.

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وقال جواو فيليكس أثناء تقديمه، وهو يحاول مغالبة دموعه: "كنت أحب فكرة اللعب مع برشلونة، إنه حلمي".

ويبدو أن دموع جواو فيليكس لم تكن لمجرد الفرح بانتقاله إلى برشلونة، لكنها أيضًا بادرة ارتياح بعد الضغوط العديدة التي عانى منها في الأشهر الأخيرة مع أتلتيكو مدريد، وتأجيل انتقاله إلى النادي الكتالوني حتى اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

فيليكس سافر بالفعل مع أتلتيكو مدريد إلى جولة ما قبل الموسم في كوريا الجنوبية والمكسيك والولايات المتحدة، إلا أنه لم يلعب ولو دقيقة واحدة مع الفريق، وواجه ضغوطًا قوية من جماهير "الروخيبلانكوس" بعد مباراة الفريق أمام غرناطة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2023-2024.