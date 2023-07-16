فيديو | حضرت الماعز للقاء ميسي .. جمهور إنتر ميامي يبدأ الاحتفاء بقدوم ليونيل!

جمهور إنتر ميامي يبدأ ابتكاراته في تكريم ليونيل ميسي..

يستعد جمهور نادي إنتر ميامي الأمريكي للظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي كلاعب جديد في صفوف الفريق، وذلك خلال حفل تقديمه الذي سيقام في الساعات الأولى من صباح الإثنين على ملعب "drv pnk stadium" معقل الفريق.

إنتر ميامي أعلن رسميًا عن تعاقده مع ميسي بعد فترة من التكهنات، حيث اختار اللاعب الانتقال إلى النادي الأمريكي وتفضيله على الهلال السعودي، وناديه السابق برشلونة.

أحد جماهير إنتر ميامي التي توجهت إلى ملعب "drv pnk stadium" انتظارًا لظهور ميسي الأول، انتشر له مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجر عنزة في محاولة لتكريم النجم الأرجنتيني.

وارتبط ميسي خلال السنوات القليلة الماضية بذلك الحيوان، بالنظر إلى أن اسمه بالإنجليزية "GOAT"، يعبر اختصارًا عن جملة "Greatest of All Time" التي تترجم بالعربية إلى "الأعظم في التاريخ".

الكثير من الجماهير تجادل بأن ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، متفوقًا على أساطير أمثال بيليه، ودييجو مارادونا، وعدد آخر من أساطير اللعبة.