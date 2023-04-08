فيديو | حسان التمبكتي ينفي "عمليًا" توقيعه للهلال

مدافع الشباب مطلوب للهلال والنصر والشباب

shahid

تداول مغردين مقطع فيديو لمدافع الشباب حسان التمبكتي عقب الفوز مساء أمس على الهلال 3-0 في مباراة الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وقد حمل نفيًا عمليًا للأخبار التي تحدثت عن توقيع اللاعب للزعيم.

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المدافع صاحب الـ24 عامًا يعد من أهم الأهداف المحلية للهلال والنصر والاتحاد، وقد تحدث الإعلام مؤخرًا عن توصله لاتفاق مع الهلال على كافة التفاصيل، فيما أشارت بعض المصادر إلى وجود مفاوضات جادة مع النصر.

التمبكتي ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يُشير بالثلاثة ثم بطلب الصمت في إشارة إلى أن الشباب نجح في "إسكات" الهلال بتلك النتيجة الكبيرة.

العديد من المغردين عبر المنصة الزرقاء رأوا أن رد الفعل ذلك ينفي عمليًا كل الأخبار التي تحدثت عن توصل التمبكتي لاتفاق مع الهلال، إذ كان ليصمت ولم يكن ليحتفل بتلك الطريقة حال اتفق مع المسؤولين الهلاليين بالفعل.

يُشار إلى أن هذا الفوز هو الأول للشباب على الهلال في جميع البطولات منذ أكتوبر 2014، فيما الخسارة 3-0 هي الأكبر للهلال في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

يُشار إلى أن ميشايل طالب أمس بعقاب الحكم السعودي، وذلك ضمن تصريحاته الغاضبة بعد اللقاء.

Shahid