فيديو | حرب نفسية شرسة .. كيف استقبل جمهور الهلال كريستيانو رونالدو في أول ديربي؟

اللاعب البرتغالي قد يخرج من تركيزه بسبب جماهير الهلال

shahid

في أول لقاء بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بجماهير الهلال، قامت الجماهير الزرقاء، بشن حرب نفسية عليه قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بين الفريقين.

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ويستضيف الهلال نظيره النصر مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، في أول ديربي رياض بحضور رونالدو.

وقامت جماهير الهلال المتواجدة في المدرجات، بتوجيه عبارة "ميسي .. ميسي"، كنوع من الحرب النفسية على رونالدو، قبل انطلاق مباراة ديربي الرياض.

وكانت جماهير الاتحاد قد استقبلت رونالدو نفس الاستقبال، في مباراة الكلاسيكو أمام النصر، ونجحت في حربها النفسية على النجم البرتغالي، ليصبح تركيزه خارج المباراة تمامًا.

وظهرت علامات الغضب على رونالدو في مباراة الاتحاد، وهو الأمر الذي تريد جماهير الهلال تكراره مع النجم البرتغالي في مباراة ديربي الرياض اليوم.

Shahid