فيديو| حرب إيميليانو مارتينيز الذهنية على لاعبي فرنسا أثناء ركلات الترجيح

لا يمكن تخطي هذا السد المنيع بسهولة

لا يقتصر ما فعله الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لقيادة منتخب بلاده إلى الفوز على فرنسا بركلات الترجيح وتحقيق لقب كأس العالم على التصديات الرائعة سواء داخل المباراة أو ركلات الترجيح.

لقد مارس عادته دائمًا في الركلات الترجيحية بمحاربة اللاعبين المصوبين ذهنيًا، وهذا ما أسفر عن تضييع فرنسا لركلتي ترجيح بتأثير واضح من حارس أستون فيلا.

في أول ركلة لفرنسا التي صوبها كيليان مبابي، كان مارتينيز يضغط على الحكم سيمون مارتشينياك من أجل أن يضع الكرة عند علامة الجزاء، كل هذا جرى أمام مبابي الذي ركز عينيه على الكرة لحظة التسديد، أشار الحكم البولندي لمارتينيز بالموافقة بلطف، ولم يهدر مبابي الركلة.

بعدها حاول تشتيت كومان بذات الطريقة، الضغط على الحكم مرة أخرى ما استتبع ردًا أكثر قوة من الحكم البولندي وأطال وقت استعداد كومان للتصويب، الأمر الذي أدى إلى إهدار ركلة الترجيح.

في الركلة الثالثة التي أهدرها تشواميني، نجح مارتينيز في الحصول على الكرة قبل الحكم، ووسط نداءات الحكم البولندي له بضرورة إرسال الكرة للاعب كي يصوب، قام مارتينيز برميها بعيدًا مما شتت انتباه تشواميني الذي اضطر لتصويب الركلة بعيدة عن المرمى.

في الرابعة التي صوبها كولو مواني لم يستطع مارتينيز أن يخادع مارتشينياك المتيقظ، لكن كان ما تم التخطيط له قد حدث، وأهدرت فرنسا بالفعل ركلتي ترجيح.