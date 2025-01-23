فيديو | حرب الأولتراس تشتعل .. "كمين لاتسيو" يتسبب في طعن 3 مشجعين لريال سوسيداد

أحداث دامية في العاصمة الإيطالية

شهدت مدينة روما الإيطالية، خلال الساعات الماضية أحداث دامية بعد تعرض 70 مشجعًا من جماهير نادي ريال سوسيداد لاعتداء مسلح، قبل مباراة فريقهم أمام لاتسيو ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ويتصدر لاتسيو ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بينما يحتل سوسيداد المركز 12 في الترتيب الذي يضم 36 فريقًا، وذلك قبل مواجهة الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأولمبيكو.

وأوضحت الشرطة الإيطالية، أن الاشتباكات بدأت في حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، مساء أمس الأربعاء، عندما هاجمت مجموعة من أولتراس لاتسيو ترتدي الملابس السوداء والأقنعة، نظيرتها من أولتراس ريال سوسيداد، الذين كانوا يجلسون في إحدى الحانات بالمدينة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مصادر مختلفة أكدت أن مجموعة أولتراس لاتسيو، اليمينية المتطرفة، التقت بمتطرفي ريال سوسيداد، للقتال في شوارع روما، لكن هذه النظرية تم استبعادها، لأنها كانت كمينًا نصبه مشجعو لاتسيو للضيوف.

وأوضحت أن أولتراس لاتسيو، قاموا بإلقاء القنابل الصوتية والدخان وجميع أنواع الأشياء الحادة، وهاجموا جماهير ريال سوسيداد بصيحات "سنقتلكم جميعًا"، واستخدم المهاجمون مفرقعات نارية كبيرة، كما تم إلقاء الكراسي والطاولات عليهم.

وأدى ذلك إلى معركة حقيقية حيث حاول المشجعون الإسبان الدفاع عن أنفسهم، لكن عندما فوجئوا بعدد أكبر من مشجعي لاتسيو فروا من المكان، بينما وصلت الشرطة الإيطالية لوضع حد للأحداث الخطيرة.

وسجلت حسابات مختلفة على منصة "X" بالفيديو خطورة الأحداث والاشتباكات بين المشجعين، حيث انتهى القتال بعدة إصابات، بعضها خطيرة منها 3 مصابين بجروح خطيرة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" تم الإبلاغ عن إصابة 3 من مشجعي سوسيداد بجروح مختلفة جراء الطعن بأسلحة بيضاء في الأحداث التي وقعت في منطقة مونتي السياحية، حيث صادرت الشرطة ترسانة كاملة من الأسلحة البيضاء مثل السكاكين والقضبان الحديدية والمطارق.

وتم القبض على العديد من مثيري الشغب عندما وصلت الشرطة، بعد أن نبهها سكان الحي، ويجري أيضاً فحص الصور من كاميرات المراقبة المحلية.