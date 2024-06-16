فيديو حذفه لاحقاً .. قائد آرسنال يعتذر عن نعي كيفين كامبل

نجم المدفعجية رحل عن عالمنا السبت

اعتذر قائد آرسنال السابق راي بارلور عن الطريقة التي استخدمها لنعي زميله السابق كيفين كامبل الذي وافته المنية مساء السبت.

وأعلن آرسنال وإيفرتون عن وفاة المهاجم السابق بعمر 45 عاماً عقب صراع قصير مع المرض بحسب وسائل الإعلام.

ونشر بارلور بياناً عبر "X" كتب فيه أنه لم يقصد أن يكون بلا مشاعر في بيانه السابق ولم أقصد الأمر، ولكن أحب كيفين وكل التعازي لعائلة هذا الرجل الرائع.

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وكان قائد آرسنال السابق نشر فيديو يظهر فيه مخموراً وتحت تأثير السكر بشكل واضح، وقام فيه بتعزية عائلة كامبل وإبداء حزنه على خبر وفاته، ثم قام بمسحه بعد الانتقادات الحادة.

وتزامل الثنائي في فترة كامبل بآرسنال التي امتدت بين 1988 و1995 حيث كان بارلور قائداً للفريق لفترة ليست بالقصيرة.