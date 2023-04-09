فيديو | حجارة وزجاج مكسور وحارس مجروح .. ديربي روساريو يخرج عن السيطرة!

هل يجب أن يعود ميسي للأرجنتين في ظل كل هذا؟!

شهدت مباراة الجولة العاشرة من الدوري الأرجنتيني بين نيولز أولد بويز وروساريو سنترال أجواءً مشحونة وصعبة بين جماهير أصحاب الأرض ونجوم الفريق الضيف.

جاء هذا عقب أن تم الهجوم بضراوة على حافلة الفريق الضيف، وقامت الجماهير بإلقاء الحجارة عليها وكسروا زجاجها بشكل كامل.

كما أصيب اللاعب خورخي برون حارس مرمى روساريو سنترال بجرح واضح في الوجه ودخل إلى أرض الملعب به حتى يريه لحكم اللقاء، الذي أخر البداية لعدة دقائق.

يأتي كل ذلك في ظل تداول بعض الأنباء التي تخص النجم ليونيل ميسي، حيث ذكرت تقارير إنه قد يعود إلى الأرجنتيني قريبًا من أجل اعتزال كرة القدم هناك.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف ليصل نيولز أولد بويز للنقطة رقم 15 في المركز التاسع، بينما يرتفع رصيد روساريو سنترال إلى النقطة رقم 18 في المركز الرابع.